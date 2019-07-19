0553 313 94 23

Sırt çantasındaki dama tahtalarının arasından uyuşturucu çıktı

Van’ın Edremit ilçesinde durdurulan bir araçtaki sırt çantasının içerisindeki dama tahtaları arasına zulalanmış 8 kilo 648 gram uyuşturucu ele geçirildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:29
Sırt çantasındaki dama tahtalarının arasından uyuşturucu çıktı

Van’ın Edremit ilçesinde durdurulan bir araçtaki sırt çantasının içerisindeki dama tahtaları arasına zulalanmış 8 kilo 648 gram uyuşturucu ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka bir otomobilin durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın da katıldığı detaylı aramada, aracın arka yolcu koltuğunun taban kısmında bulunan sırt çantası içerisindeki dama tahtaları arasına zulalanmış 5 kilo 173 gram eroin ile bagaj içerisinde bulunan poşette 6 adet saklama kabında 3 kilo 475 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili İ.K., D.Ç. ve E.K. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Disiplinler arası güce inanıyorum'
    1. 'Disiplinler arası güce inanıyorum'
    2. MSB: "Hakurk bölgesinde başarıyla..
    3. Tatvan’da “Nemrut Yayla” şenlikleri..
    4. İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
    5. Polisten sosyal medya üzerinden fuhuş..
    6. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    7. PKK'nın üs olarak kullandığı yer imha..
    8. Döviz kurları
    9. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs..
    10. Nafaka başka bahara kaldı!
    11. (ÖZEL) Dikildikten 21 yıl sonra çiçek..
    12. Evi yanan Yorulmaz ailesine devlet..
    13. Didim’de kanser temalı tek kişilik oyun
    14. Filipinler'de öğrencileri taşıyan araç..
    15. (Özel) Uyuyakalan sürücünün teğet..
    16. Katarlı yardım derneğinden..
    17. Tatvan’da “Kıyı Kenar Çizgisi” sorunu..
    18. Haltercilere malzeme yardımı yapıldı
    19. Bayburt OSB’ye 250 kişilik istihdam..
    20. Ali Koç Allahyar’a takıldı: Bu isimle...
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?