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Tarih Sırp tarihçi Petroviç’ten bomba itiraflar: Türk hakimiyeti bir lütuftu, Hristiyanlar bizi yakardı
Tarih

Sırp tarihçi Petroviç’ten bomba itiraflar: Türk hakimiyeti bir lütuftu, Hristiyanlar bizi yakardı

Sırp tarihçi Miroljub Petroviç, bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, 400 yıl boyunca bölgede hüküm süren Osmanlı Cihan Devleti’nin Allah’ın lüftu olduğunu söyleyerek, 'Osmanlı bölgede olmasaydı Batı Hristiyanlığı bizi yakardı' ifadelerini kulandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 11:30:00 - 2021-04-16 11:48:25

Sırp tarihçi Miroljub Petroviç, katıldığı bir Youtube kanalında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

Osmanlı Cihan Devleti’nin bölgede uzun süre hakimiyet kurduğunu ifade eden Sırp tarihçi Miroljub Petroviç, “Türkler Sırbistan’da bir yere geldiklerinde, bölgedeki bir prens onları karşılar kabul eder. ‘Burayı aldınız yeni bir idare hakim oldu vergimizi ödüyoruz ’ derdi. Hiç kimseye dokunmadılar, öldürmediler. Bu nedenle tarihe bakına şöyle düşünüyorum. Avrupa’da, özellikle de bizim bölgemizdeki Türk İşgali Tanrı’nın bir lütfuyfu. Bunla Tanrı Sırpları korudu. Sırplar Tanrı’dan yüz çevirmiş haldelerdi. Ahlaksızlık hakimdi gerektiği gibi yaşamıyorlardı. Türk işgali bir lütuftu, Çünkü eğer Türk işgali olmasaydı Batılı Hristiyanlar, Roma Katolik Engizisyonu bizi yakardı. Türkler Avrupa ve Balkanlardan çıkarıldıklarında ne oldu bir bakın. 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı. Bunlar Roma Kilisesi genişle eğilimiyle organize etti. Bir pogrom yaşandı. Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı olamayan herkes katledildi. 1. Dünya Savaşı’ndan Sırplar tamamıyla yok edilmek istendi. Sırp erkek nüfusunun 3’te 2’si öldü.” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

vatandaş

ağzın böyle söylüyorda ey sırp kafiri bosnada balkanlarda niye katliam yaptınız gördüğünüz iyiliğin karşılığı bu mu olmalı
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Abdulcabbar

Nihayet...Akıllı bir adam....Sahiden Osmanlı ne yaptı batıya? Şunu yaptı: Aynen benim ülkemdeki vatandaşlarımın askerler için verdiği kadar siz de verin, sizi de kazıklı voyvodalardan koruyalım dedi. Ve öyle yaptı...Osmanlı yönetiminde hiç bir indanın dini, dili, kültürü değişmedi. Din aynı, dil aynı, töre aynı...Yani ne olmuş? Osmanlı bu insanları sadece ve sadece bozulmuş sapık hristiyanlığın Engizisyonlarının kazıklı voyvodalarından korumuş... eğer işgal olsaydı bugün Avrupa’da hıristiyanlık olmazdı, Avrupa’da tek dil konuşulurdu Buda Türkçe, Avrupa’da tek kültür olurdu o da Türk İslam. Fakat Müslümanlıkta şöyle bir kural vardır “dinde zorlama yoktur”
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