Sırp tarihçi Petroviç’ten bomba itiraflar: Türk hakimiyeti bir lütuftu, Hristiyanlar bizi yakardı

Sırp tarihçi Miroljub Petroviç, katıldığı bir Youtube kanalında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

Osmanlı Cihan Devleti’nin bölgede uzun süre hakimiyet kurduğunu ifade eden Sırp tarihçi Miroljub Petroviç, “Türkler Sırbistan’da bir yere geldiklerinde, bölgedeki bir prens onları karşılar kabul eder. ‘Burayı aldınız yeni bir idare hakim oldu vergimizi ödüyoruz ’ derdi. Hiç kimseye dokunmadılar, öldürmediler. Bu nedenle tarihe bakına şöyle düşünüyorum. Avrupa’da, özellikle de bizim bölgemizdeki Türk İşgali Tanrı’nın bir lütfuyfu. Bunla Tanrı Sırpları korudu. Sırplar Tanrı’dan yüz çevirmiş haldelerdi. Ahlaksızlık hakimdi gerektiği gibi yaşamıyorlardı. Türk işgali bir lütuftu, Çünkü eğer Türk işgali olmasaydı Batılı Hristiyanlar, Roma Katolik Engizisyonu bizi yakardı. Türkler Avrupa ve Balkanlardan çıkarıldıklarında ne oldu bir bakın. 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı. Bunlar Roma Kilisesi genişle eğilimiyle organize etti. Bir pogrom yaşandı. Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı olamayan herkes katledildi. 1. Dünya Savaşı’ndan Sırplar tamamıyla yok edilmek istendi. Sırp erkek nüfusunun 3’te 2’si öldü.” şeklinde konuştu.