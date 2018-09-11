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Sırp mafya lideri Antalya’da enselendi! Sınır dışı edilecek

Antalya'da yakalanan Sırp mafya lideri, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresine teslim edildi.

11 Eylül 2018 Salı 21:56
Sırp mafya lideri Antalya’da enselendi! Sınır dışı edilecek

Sırbistan polisi tarafından aranan, ‘Skaljari’ ismiyle bilinen Sırpmafya lideri J.V.‘nin Antalya’da olduğu bilgisi üzerine KOM Daire Başkanlığı Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Edinilen bilgiye göre, suç örgütü lideri Skaljarı 8 Eylül’de Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde lüks bir araca binmek istediği sırada düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Skaljari yakalandığında polise gösterdiği pasaportun sahte olduğu tespit edildi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından Skaljari, Sırbistan’a sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 21:56
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