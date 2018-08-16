Sırp liderden Srebrenitsa pişkinliği

Münübe Yılmaz

Bosna-Hersek Federasyonu’nun özerk birimi olan Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik, 8 bin dolayında Müslüman Bosnalının zalimce katledildiği Srebrenitsa soykırımını inkar etti.7 Ekim’de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Bosna'daki etnik gruplar arasında gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulunan küstah lider, Srebrenitsa’da hayatını kaybedenlerin sayısında manipülasyon yapıldığını iddia etti. Aşırı milliyetçi lider Dodik, “ölenlerin çoğunun katliam sonucu değil, çatışmalarda hayatını kaybettiğini” ileri sürerek, kurban listesinde halihazırda yaşayanların da yer aldığını savundu. Srebrenitsa’daki olayların “soykırım” olarak nitelendirilmesine karşı çıkan arsız Dodik, Srebrenitsa’nın “Sırpları şeytan gibi göstermek için organize edilen bir trajedi” olduğunu ileri sürdü.