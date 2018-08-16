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Sırp liderden Srebrenitsa pişkinliği

Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik, 8 bin Müslüman Bosnalının zalimce katledildiği Srebrenitsa soykırımını inkar ederek, “Srebrenitsa’da ölenlerin çoğu, katliam sonucu değil, çatışmalarda hayatını kaybetti” iddiasında bulundu

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:14
Sırp liderden Srebrenitsa pişkinliği

Münübe Yılmaz

Bosna-Hersek Federasyonu’nun özerk birimi olan Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik, 8 bin dolayında Müslüman  Bosnalının zalimce katledildiği Srebrenitsa soykırımını inkar etti.7 Ekim’de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Bosna'daki etnik gruplar arasında gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulunan küstah lider, Srebrenitsa’da hayatını kaybedenlerin sayısında manipülasyon yapıldığını iddia etti. Aşırı milliyetçi lider Dodik, “ölenlerin çoğunun katliam sonucu değil, çatışmalarda hayatını kaybettiğini” ileri sürerek, kurban listesinde halihazırda yaşayanların da yer aldığını savundu.   Srebrenitsa’daki olayların “soykırım” olarak nitelendirilmesine karşı çıkan arsız Dodik, Srebrenitsa’nın “Sırpları şeytan gibi göstermek için organize edilen bir trajedi” olduğunu ileri sürdü.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 14:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • mustafamustafa38 dk önce
    1995 TE SOYKIRIMCI KAATİLLER SIRP ASKERLERDİ. ....SENE 2018 BU SEFER SOYKIRIMCI KAATİL SIRPLARA SIRP CUMHURBAŞKANI VE SIRP SİYASİLER DE EKLENDİ!!!!....BU İNSANLIK AYIBINI, SOYKIRIMI, ZULMÜ HİÇBİR YALAN/ÇARPITMA/İNKAR ÖRTEMEZ.....BU BELGELİ, VİDEOLU, YARGI KARARIYLA VE İTİRAFLARLA SABİT SOYKIRIMI İNKAR EDERSENİZ,I BUGÜN DAHİ SOYKIRIMI SAVUNUYOR VE SOYKIRIMI TEKRARLAMA POTANSİYELİ TAŞIYORSUNUZ ANLAMINA GELİR....
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