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Sırp lider Vucic'ten sağduyu çağrısı

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da dün akşamki olaylı protestoya ilişkin düzenlediği basın toplantısında sağduyu çağrısında bulundu.

17 Mart 2019 Pazar 15:47
Sırp lider Vucic'ten sağduyu çağrısı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün akşam yaşanan olaylı protestoya ilişkin vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunarak, "Devletimiz şiddete izin vermeyecektir. Şiddetin sonu geldi, buna dahil olan herkes kanun önünce hesap verecek." dedi.

Vucic, dün akşam "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla başkent Belgrad'da düzenlenen hükümet karşıtı protestoda muhalefet liderleri ve göstericilerin Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasına girmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan vatandaşlarına sağduyulu olmaları çağrısında bulunan Vucic, "Devletimiz şiddete izin vermeyecektir. Şiddetin sonu geldi, buna dahil olan herkes kanun önünce hesap verecek. Sırbistan, dün akşam istemediği bir şekilde gösterildi." diye konuştu.

Vucic, göstericilerle birlikte RTS binasına giren muhalefet liderleri için "faşist" ifadesini kullanarak, "Siyasi sonuçlara fiziksel şiddetle ulaşabileceğini zannedenler, çok yanılıyorsunuz. Bu yaşananların hepsi yasa dışıdır. Dün akşam bin 584 kişi vardı. Sayıları giderek azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sorumluluğunun ülkesini korumak olduğunu belirten Vucic, şu ifadeleri kullandı:

"Korkmuyorum. Canımdan başka kaybedecek bir şeyim yok. Dün akşam ellerinde elektrikli testere taşıyan göstericiler saç tıraş etmek için içeri girmedi. Siz, muhalefet liderleri sert cevize denk geldiniz. Korkmuyorum. Hedefleri RTS değil aksine korkmayanlardı. Hedefleri bendim."

- Cumhurbaşkanlığı önünde protesto düzenlendi

Öte yandan, Vucic'in basın toplantısı düzenlediği esnada Cumhurbaşkanlığı binası önünde eş zamanlı protesto düzenlendi.

Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı binanın önünde toplanan kalabalık, güvenlik kordonunu aşarak içeri girmek istedi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşan göstericiler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Göstericiler, dün akşam polislerin kendilerine "saldırdığını" savunarak, Vucic'in istifasını istedi.

Başkentte dün akşam "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen protestolarda göstericiler RTS binasına girerek canlı yayına bağlanmak istemişti. Protestoda bir kişi gözaltına alınırken, RTS binasında büyük hasarın meydana geldiği bildirilmişti.

Dünkü protestolara, muhalefetteki Dveri Hareketi Başkanı Bosko Obradovic ve Sırbistan Birliği Başkanı Dragan Djilas da katılmıştı.

- Protestolar 15 haftadır devam ediyor

Bu arada, Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar, 15 hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğramasıyla başlamıştı.

Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına isabet eden metal çubukla yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının geçen yıl aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:47
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