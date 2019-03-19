Şiro Çayı Pütürge’yi kalkındıracak

Şiro Çayı Havzasının ıslah edilmesi projesi ile seracılık, sebze yetiştiriciliği ve besicilik faaliyetlerinin önünün açılacağını belirten AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, proje tamamlandığında bin kişiye istihdam kapısı sağlanacağını ifade etti.

Başkan Adayı Mikail Sülük, projelerinin hazır olduğunu açıklayarak, “Halkımızın teveccühüyle göreve geldiğimiz takdirde İller Bankası, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Fırat Kalkınma Ajansı ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresine projemizi sunacağız. Adı geçen kurumlarımızla işbirliği halinde projemizi hayata geçirmek için vakit geçirmeden yoğun bir şekilde gayret göstereceğiz” dedi.

Şiro Çayı’nda incelemelerde bulunan AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, “Pütürge’de tarımı, hayvancılığı ve hizmet sektörünü yeniden canlandırmaya yönelik Şiro Çayı Havzasını ıslah ederek Pütürge’nin kaderini değiştireceğiz. 5 dakika düşünelim 5 yıl pişman olmayalım. Biz birlik olursak bu bereketli topraklar hem Pütürge’yi kalkındırır hem Türkiye’yi besler. Birlik olursak önümüzde kimse duramaz. Pütürge’nin macera arayacak zamanı yok ve Pütürge birilerinin egolarını, koltuk dertlerini rahatlatma yeri olmayacak. Bunlar için Pütürgemin ne nakti var ne vakti var. Eğer biz birlik olursak, kimse önümüzde duramaz” şeklinde konuştu.

Pütürge için dönüm noktası haline gelecek Şiro Çayı’nın ıslah edilmesi projesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Adayı Mikail Sülük, şunları dile getirdi: “Şiro Çayı Havzasının ıslah edilmesinin ardından tarım, hayvancılık ve hizmet sektöründe kullanılmak üzere 144 bin dönümlük alanda Seracılık, Sebze yetiştiriciliği ve Besicilik faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlanacak. Bölgede besiciliğin geliştirilmesi ve Pütürge halkının bu alana yönlendirilmesi amacıyla Besi Çiftliği kuracağız. Böylece Şiro Çayı Havzasının, Pütürge ekonomisinin kalbi olması sağlanacak. Çay suyunun temiz akması sayesinde bölgede seracılık, sebze yetiştiriciliği, besicilik faaliyetleri yürütülecek. Şiro Çayının ıslahı, hem Malatya’nın su kaynaklarına zenginlik katacak hem de bölgedeki tarım faaliyetlerinin artmasına katkı sağlayacak.”

Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Şiro Çayı Havzası Projesinin yüksek maliyetli olduğuna dikkat çekerek, bir çok kurum ve kuruluşla işbirliğine gideceklerini belirtti. Proje çalışmalarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Adayı Mikail Sülük, “Projemiz hazır. Halkımızın desteği ve teveccühüyle göreve geldiğimiz takdirde hemen girişimlerimizi başlatarak süreci işleteceğiz. İller Bankası, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Fırat Kalkınma Ajansı ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresine projemizi sunacağız. Adı geçen kurumlarımızla işbirliği halinde projemizi hayata geçirmek için vakit geçirmeden yoğun bir şekilde gayret göstereceğiz. Pütürgemiz için çağ atlatacak bir proje olan bu projemizi ve diğer çok sayıdaki projemizi gerçekleştirmek için bütün Pütürgeli vatandaşlarımızın destek, dua ve oylarını istiyoruz. Tüm hemşehrilerime destekleri için şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.