Çatışmanın çıktığı Şırnak'tan şehit haberi geldi
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 askerimiz şehit düştü.06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:34
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2 askerin şehit düştüğü Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürdürülüyor.
Akşam saatlerinde teröristlerle yeniden sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Operasyonda bir PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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