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Şırnak'taki PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden, aralarında eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, Şırnak HDP belediye meclis üyesi 1. sıra adayı Ali Akdeniz'in de bulunduğu 6'sı tutuklandı

26 Mart 2019 Salı 11:24
Şırnak'taki PKK/KCK'ya yönelik operasyon

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden aralarında eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, Şırnak HDP belediye meclis üyesi 1. sıra adayı Ali Akdeniz'in de bulunduğu 6'sı tutuklandı.

Cizre’de terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürdürülüyor.

Bu kapsamda sözde "özerklik" ve "öz yönetim" amaçlı oluşturulan, "Cizre Kent Meclisi" içerisinde terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri, söz konusu meclislerin oluşturulmasında sorumlu düzeyde yer aldıkları, terör örgütü adına bölgede yaşayan esnaftan ve iş adamlarından "vergi" adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları ve sözde yargılama yaptıkları gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 23 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, eski HDP Cizre İlçe Başkanı ve Şırnak HDP belediye meclis üyesi 1. sıra adayı Ali Akdeniz 'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:24
  1. Cizre
  2. operasyon

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