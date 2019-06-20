Şırnak'taki komando taburlarına Ankara'ya intikal emri veren eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Gürcan'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi

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