Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen 2 patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağaçyurdu köyü mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce yola tuzaklanmış 2 ayrı el yapımı patlayıcı belirledi. Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.