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Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen 2 patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi

23 Haziran 2019 Pazar 11:41
Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağaçyurdu köyü mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce yola tuzaklanmış 2 ayrı el yapımı patlayıcı belirledi.

Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.



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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:41
  1. el yapımı patlayıcı
  2. PKK'lı terörist
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