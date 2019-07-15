Şırnak'ta yol yapımında çalışan işçilere terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde yol yapımında görevli işçilerin bulunduğu iş makinesinin geçişi sırasında teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Saldırıda bir işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 işçi askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.



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