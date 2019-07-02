Şırnak’ta ’Yaza Merhaba Çocuk Şenliği’

Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ’Yaza Merhaba Çocuk Şenliği’ düzenlendi.

Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ’Yaza Merhaba Çocuk Şenliği’, Şırnak mesire alanında ailelerinin katılımıyla yapıldı. Programa Şırnak Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, kurum müdürleri, aileler ve çocuklar katıldı.

Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, il müdürlükleri bünyesinde yürütülen Sosyal Uyum Projesi, Okul Destek Projesi, Çocuk Hakları Komitesi üyeleri ve engelli çocuklara yönelik Şırnak mesire alanı yerleşkesinde ’Yaza Merhaba Çocuk Şenliği’ etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi. Akçam, "Okul Destek Projesi, Bakanlığımızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanan 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği 23 ilde pilot olarak uygulanan sosyal, sanatsal, kültürel, eğitsel ve sportif aktivitelerini kapsıyor. Proje ile çocuklarda özgüven artışı, aidiyet duygusunun gelişimi, aile ve sosyal çevreyle bağlarının güçlenmesi hedefliyoruz. Sosyal Uyum Projesi kapsamında Suriye’deki iç savaştan Türkiye topraklarına kaçan çocukların yaşadıkları olumsuz psikolojik etkiyi en aza indirgemek, Türkiye vatandaşları ile olan kültürel bağlılığı sağlamak ve insanlarımız ile uyum içinde yabancılık hissetmeden yaşamaları amacıyla Sosyal Uyum Projesi başlattık. Yapılacak etkinlikler ile Suriyeli çocukların/gençlerin savaş ortamında yaşadıkları psikolojik travmaların etkilerini azaltmak ve Türkiye’deki sosyo-kültürel çevre ile uyum içerisinde yaşamaları ve sağlanması hedefledik. Şırnak il şartları gereği dezavantajlı grupların Sosyal Etkinlik alanlarının kısıtlı olması, olan alanlarında sosyalleşebilmelerine imkan tanımadığı, bu imkansızlıktan ve sıkıntılardan dolayı dezavantajlı grupların engelliler, AÇSH’nin herhangi bir hizmet modelinden yararlanan gruplar, yabancı uyruklu çocuklarsosyalleşmesi ve yabancı uyruklu çocukların sosyal entegrasyonun sağlanması için Şırnak İl sınırları içinde bulunan bu gruplara yönelik Çocuk Şenliğinin yapılması, bu gurupların birbirleriyle kaynaşması, birbirini kabul etmesi ve dayanışma ruhunun gelişmesi hedefledik” dedi.

Şenlikte, çocuklar ve aileleri oyun, yarışma, uçurtma ve müzik gurupların dinletisini beğeniyle izlendi.