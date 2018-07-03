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Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi

Şınak'ın Beytüşşebap ilçesinde ölü ve sağ olarak ele geçirilen teröristlerin getirilme anı görüntülendi.

03 Temmuz 2018 Salı 15:10

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) PKK terörünün belini kırmaya devam ediyor. Teröristler ölü ya da sağ vaziyette bir bir ele geçiriliyor.

SARI TORBALARDA TAŞINDILAR

İzleyeceğiniz görüntüler Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden.

Operasyondan dönen askerlerimiz yakaladıklar PKK'lı teröristleri helikopterden indiriyor.

Ölü olarak ele geçirilen teröristler ise yine sarı torbaların içerisinde taşınıyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 15:10
  1. Şırnak
  2. teröristler

YORUM YAZ

  • SerdarSerdar52 dk önce
    Sizin Allahınıza gurban...
  • kayıkayı23 dk önce
    ötecek varmı deyin konuşacakları ayırın kalanların kafasına sıkın bırakın gitsin ne uğraşıyorsunuz canlarım mehmedim.nasıl olsa leş yiyen hayvan bulunur dağlarda.
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