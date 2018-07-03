Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
Şınak'ın Beytüşşebap ilçesinde ölü ve sağ olarak ele geçirilen teröristlerin getirilme anı görüntülendi.03 Temmuz 2018 Salı 15:10
Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) PKK terörünün belini kırmaya devam ediyor. Teröristler ölü ya da sağ vaziyette bir bir ele geçiriliyor.
SARI TORBALARDA TAŞINDILAR
İzleyeceğiniz görüntüler Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden.
Operasyondan dönen askerlerimiz yakaladıklar PKK'lı teröristleri helikopterden indiriyor.
Ölü olarak ele geçirilen teröristler ise yine sarı torbaların içerisinde taşınıyor.
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