Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) PKK terörünün belini kırmaya devam ediyor. Teröristler ölü ya da sağ vaziyette bir bir ele geçiriliyor.

SARI TORBALARDA TAŞINDILAR



İzleyeceğiniz görüntüler Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden.

Operasyondan dönen askerlerimiz yakaladıklar PKK'lı teröristleri helikopterden indiriyor.

Ölü olarak ele geçirilen teröristler ise yine sarı torbaların içerisinde taşınıyor.