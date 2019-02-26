Şırnak’ta torbacılara şafak operasyonu: 6 tutuklama Şırnak’ın Cizre ilçesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre’de uyuşturucu satışı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin sokak satıcılarına yönelik 197 polisle gerçekleştirdiği eş zamanlı şafak operasyonunda 7 torbacı gözaltına alındı. Operasyonda eğitimli köpek Bath da evlerde uyuşturucu aradı. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Bejdar A. (22), Ferhat G. (20), Hüseyin E. (25), Ufuk G. (24), Haşim A. (20) ve Celal A. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli F.D’nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.