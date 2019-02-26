0553 313 94 23

Şırnak’ta torbacılara şafak operasyonu: 6 tutuklama

Şırnak’ın Cizre ilçesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 Şubat 2019 Salı 13:52
Şırnak’ta torbacılara şafak operasyonu: 6 tutuklama

Şırnak’ın Cizre ilçesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cizre’de uyuşturucu satışı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin sokak satıcılarına yönelik 197 polisle gerçekleştirdiği eş zamanlı şafak operasyonunda 7 torbacı gözaltına alındı. Operasyonda eğitimli köpek Bath da evlerde uyuşturucu aradı. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Bejdar A. (22), Ferhat G. (20), Hüseyin E. (25), Ufuk G. (24), Haşim A. (20) ve Celal A. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Diğer şüpheli F.D’nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cihat Arslan Avrupa'da! İşte yeni takımı...
    1. Cihat Arslan Avrupa'da! İşte yeni..
    2. Bal arılarının zorlu kış mücadelesi..
    3. TOBB Akreditasyon Sertifika Töreni
    4. Bursa’da 112 adet lyrica kapsül ile..
    5. DG Sivasspor, Bursaspor maçı..
    6. Başkan Asya, yeni dönem hedeflerini..
    7. FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye..
    8. Asım Balcı'dan engellilere uzanan..
    9. Soylu: İBB'ye HDP'yi PKK'yı musallat..
    10. Daha iyi bir araç içi deneyimi için..
    11. Hatalı araç parklarına anında müdahale..
    12. Harput kalesinde intihar girişimi 3..
    13. Yuvalar leylekleri bekliyor
    14. Adıyaman’da temizlik seferberliği
    15. Vali Seymenoğlu’ndan bağımlılıkla..
    16. FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı
    17. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    18. Özlüce Tan satranç şampiyonu oldu
    19. Cezaevi firarisi esrarla yakalandı
    20. Başkan Gülsoy, 9. Sektörel Ekonomi..
    21. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi:..
    22. İsrail AA foto muhabirini sınır dışı..
    23. Beykoz’da işyeri deposunun çatısı,..
    24. Kırşehir Türk Ocağı Reisi Süleyman..
    25. Genç Kızılay Topluluğu gönüllüleri..
    26. Üniversitede“Sıfır Atık Projesi”..
    27. ANALİZ - 27. yılında Hocalı soykırımı:..
    28. Bebeklerde sindirim sistemi sorununa..
    29. Bakan Selçuk: “Engelli vatandaşlarımız..
    30. Çan Kaymakamı Gürdal’a Vergi Haftası..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!