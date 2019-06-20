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Şırnak’ta toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Şırnak Valiliği, terör örgütlerinin provokasyon amacıyla eylem ve yürüyüş planlandığı bilgisi üzerine toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant, çadır kurmayı 15 gün süreyle yasakladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:44
Şırnak’ta toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Şırnak Valiliği, terör örgütlerinin provokasyon amacıyla eylem ve yürüyüş planlandığı bilgisi üzerine toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant, çadır kurmayı 15 gün süreyle yasakladı.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde, terör örgütlerine karşı hem sınırlar içerisinde hem de Irak’ın Kuzeyi ile Suriye’nin Kuzeyinde bulunan PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine karşı yürütülen başarılı operasyonlar gerekçe gösterilerek etkinlikler yapılabileceği, bu etkinlikler kapsamında, marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provakatif saldırıların olabileceği bilgisi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu ortamda kargaşa ortamı çıkarılmaya çalışılabileceği, bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri, karşıt gruplar arasında çatışma olabileceği, yaz aylarının gelmesiyle ve havaların ısınmasıyla birlikte terör örgütlerine karşı sempatisi bulunan kitlenin hareketlenme arayışları içerisinde olabilecekleri ve yasal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini amacı dışına saptırarak toplumsal olaylar çıkartabilecekleri değerlendirilmektedir. Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesi ve yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla; Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden mahalli idari organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin, üniversitenin ve herhalde valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 20 Haziran 2019 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, oturma eylemi, mezar başı anma, kitlesel cenaze namazı gibi etkinlikler Şırnak il merkezimiz ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:44
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