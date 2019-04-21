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Şırnak'ta TOKİ heyecanı! Başkan Yarka: Kura çekimini bu hafta gerçekleştireceğiz

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, TOKİ tarafından yapılan 5 bin 713 konut ile 300 işyerinin teslimi için bir hafta içinde kura çekileceğini söyleyerek, "29 Nisan Pazartesi günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir heyet kente gelerek sahayı gezecek. Bakanlığımızın ziyaretinde projelerimizi hayata geçirmek için çalışma programı hazırlayacağız." dedi.

21 Nisan 2019 Pazar 17:55

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Şırnak'ta rekor bir oy oranıyla göreve gelen AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yeniakit.com.tr'yi ziyaretinde Şırnak için projelerinin detaylarını anlattı. Kentin yüzde 65'lik bölümünün terörün verdiği tahribattan dolayı yıkıldığını ifade eden Başkan Yarka, "Bu yıkımı nasıl ayağa kaldıracağımız konusunda görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya geldik. Şırnak Milletvekilimiz Rizgin Birlik ile beraber, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ziyaretlerde bulunduk. Tüm görüşmelerimizde Şırnak'a yapacaklarımız konusunda destek sözü aldık." dedi.

'TOKİ kuraları bu hafta çekilecek'

Şırnak için yapılacak çalışmalarda önceliklerinin TOKİ tarafından yapılan konutları hak sahiplerine teslim etmek olduğunu vurgulayan Yarka, "TOKİ tarafından 5 bin 713 konut ile 300 işyeri yapıldı. Bu ev ve işyerlerinin teslimi için sayın Çevre Şehircilik Bakanı, Bakan Yardımcıları ve ilgili müdürlerle toplantı yaptık. Bu binaların kura çekimi için en geç 29 Nisan Pazartesi'ye kadar bir gün belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'Çukur siyasetinin kentteki izlerini el birliği ile sileceğiz'

29 Nisan Pazartesi günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir heyetin Şırnak'a geleceğini söyleyen Yarka, "Tüm kenti birlikte gezerek sorunları yerinde gözlemleyeceğiz ve ona göre çalışma planı çıkartacağız." şeklinde konuştu.

31 Mart öncesinde Şırnak için 28 proje açıkladıklarını hatırlatan Başkan Yarka, “Şırnak'ı el birliği ile güzel bir şehir haline getireceğiz.” diyerek sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Şırnak'ta sebze halimiz yok. Otogarımız 2016'daki çukur siyasetinde yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız 'Millet Parkı' yapılması için talimat verdi ve çalışmalara başlandı. Kadınlar için hanım lokali ile gençlerimiz için de bilgi evleri yapacağız."

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 17:55
  1. Ankara
  2. Şırnak belediye başkanı Mehmet Yarka
  3. TOKİ
  4. TOKİ kurası
  5. açıklama

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