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Şırnak'ta terör saldırısı

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 emniyet bekçisi yaralandı

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:31
Şırnak'ta terör saldırısı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 bekçi yaralandı.

İlçe merkezi Cumhuriyet Meydanı İdil Caddesi'nde teröristlerce önceden çöp konteynerine konulan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre ilçe emniyet müdürlüğünde görevli 3 bekçi yaralandı.

Yaralı bekçiler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Teröristlerin yakalanması için ilçede operasyon başlatıldı.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 22:31
  1. EYP
  2. patlama
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