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Şırnak'ta terör örgütünün maket uçakla saldırı girişimi engellendi

PKK'lı teröristlerin Silopi ve Cizre ilçelerindeki bazı askeri noktalara saldırı amacıyla patlayıcı tuzaklayıp uçurduğu 3 maket uçak güvenlik güçlerince imha edildi

01 Ocak 2019 Salı 11:15
Şırnak'ta terör örgütünün maket uçakla saldırı girişimi engellendi

ŞIRNAK (AA) - PKK'lı teröristlerin Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerindeki bazı askeri noktalara saldırı amacıyla patlayıcı tuzaklayıp havalandırdığı 3 maket uçak güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Silopi ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası hava sahasında 2, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasında ise 1 maket uçak güvenlik güçlerince tespit edildi.

Güvenlik güçleri maket uçakları imha etti.

Yapılan incelemede uçaklara çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı tuzaklandığı tespit edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:15
  1. maket uçak
  2. saldırı
  3. Şırnak
  4. terör örgütü

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