0553 313 94 23

Şırnak’ta terör örgütüne finans sağlayan 8 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta terör örgütüne finans sağlayan 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

15 Mart 2019 Cuma 17:19
Şırnak’ta terör örgütüne finans sağlayan 8 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta terör örgütüne finans sağlayan 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.


Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde PKK/KCK/YPG terör örgütlerine finans desteği sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “2017-2018 yıllarında 1 milyon 365 bin TL finans sağladığı tespit edilen 8 şahsa yönelik 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçu kapsamında 15 Mart 2019 tarihinde eş zamanlıoperasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, haklarındaki adli işlemler ise devam ediyor. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden birinin kardeşinin PKK/KCK silahlı terör örgütünde üst düzey yönetici konumunda olduğu, halen Suriye’de BTÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama birbirimizin yüzüne bakamayacak düzeyde eleştiri olmaması lazım”
    1. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
    2. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    3. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
    4. Kapalıçarşı'da altın
    5. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    6. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    7. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    8. Dünya Pİ Günü kutlandı
    9. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    10. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    11. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    12. Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak..
    13. Bakan Kasapoğlu: "İslamın nurunu..
    14. Şehitler için mevlit okutuldu
    15. Comolli için şok sözler: Ali Koç'u..
    16. Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2..
    17. Hamas sözcüsü Berhum yazılı açıkladı!
    18. EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı
    19. Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir..
    20. Filistinli 10 kaçak göçmen tır..
    21. BM gündemi Samsun’da tartışılıyor
    22. AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı
    23. Başkan Çelik Türkiye’yi tehdit eden..
    24. Türkiye’ye söz geçiremeyen ABD,..
    25. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    26. Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
    27. Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
    28. Bakan Koca, Konevi Kütüphanesi imza..
    29. Ankara Tabip Odası ve HDP'li vekilden..
    30. Feyzioğlu'dan "arabuluculuk" önerisi
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı