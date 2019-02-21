0553 313 94 23

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen 9 mağara, 13 sığınak ile 11 barınakta silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

21 Şubat 2019 Perşembe 22:25
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 mağara, 13 sığınak ile 11 barınakta silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Akçay 6. Komando Tugay Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri, Gabar Dağı kırsalında "Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar Operasyonu"nu başlattı.

Operasyonda yapılan arazi aramasında PKK'lı teröristlerce geçmiş dönemlerde kullanıldığı değerlendirilen 9 mağara, 13 sığınak ile 11 barınak tespit edildi.

Mağara, sığınak, barınaklar ve operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, piyade tüfeği, 4 piyade tüfeği şarjör kütüklüğü, RPG 7 anti personel mühimmatı, 60 milimetrelik havan döşemesi, 81 milimetrelik 2 havan mühimmatı, 15 tabanca mühimmatı, 700 gram ağırlığında 6 kalıp çivi ve demirlerle güçlendirilmiş C4 patlayıcı, el yapımı patlayıcı düzeneği, el dürbünü, 8 silah dürbünü merceği, Bixi namlusu, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 13 mutfak tüpü, 200 metre kablo, 186 pil, 5 akü, 6 şemsiye, jeneratör, su motoru, 2 takım terörist kıyafeti, 6 kar pançosu ile çok sayıda muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, mağara ve barınma alanlarını da kullanılamaz hale getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 22:25
  1. Gabar Dağı
  2. operasyon
  3. Şırnak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da 13 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
    1. İran'da 13 DEAŞ şüphelisi gözaltına..
    2. "Bu seçim A partisi, B partisi..
    3. Avusturya'da "AB'nin Geleceği ve Batı..
    4. Chelsea Malmö maçı ne zaman saat kaçta..
    5. 2021 Fransa Bisiklet Turu'na Danimarka..
    6. Bein Sports'da bugün hangi maçlar var?..
    7. Binali Yıldırım açıkladı: 27 bin..
    8. Zenit-Fenerbahçe maçında skandal..
    9. "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yarın farklı..
    10. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik..
    11. THY Euroleague: Anadolu Efes: 75 -..
    12. Sudan'da hükümetle liman işçileri..
    13. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    14. Kafasına demir boru düşen işçi öldü
    15. "Kentsel dönüşüm de terör kadar..
    16. Barajdan 8 otomobil çıkarılmıştı!..
    17. Pınar Karşıyaka’da Bauermann dönemi
    18. Şerefiye Sarnıcı’nda’Araf’ heykel..
    19. "Vatandaşlarımız güvenlik..
    20. Benfica-Galatasaray
    21. İmamoğlu'ndan 15 Temmuz sorusuna cevap
    22. Rusya'dan çok kritik uyarı:..
    23. Libya'da Hafter güçleri Fil Petrol..
    24. "Kerkük için her türlü katkıyı vermeye..
    25. "Arap Emrah" lakaplı suç örgütü lideri..
    26. Balıkesir'de tarihi binada yıkılma..
    27. Cezayir'de benzin ihtiyacına cevap..
    28. Ekipler alarma geçti! Patlama riski..
    29. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye..
    30. Savunma sanayi ürünleri gençlere ilham..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...