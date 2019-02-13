Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon Bestler Dereler bölgesinde teröristlere yönelik operasyonda 6 mağara ve 1 barınma alanında çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, Bestler Dereler bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 mağara ve 1 barınma alanında çok sayıda yaşam malzemesi bulundu. 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel 2" isimli müşterek operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 mağara ve 1 barınma alanında piknik tüpü, ayakkabı, 3 branda, kıyafetler, çok sayıda pil ve kablo ile çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, mağara ve barınma alanlarını da kullanılamaz hale getirdi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.