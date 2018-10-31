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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Şırnak Valiliğince, PKK'ya yönelik gün boyu  devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 10'a  yükseldiği açıklandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:35
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Valilikten yapılan açıklamada, Cudi Dağı mevkisinde terör örgütü  PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 teröristin etkisiz  hale getirildiği belirtildi.

Söz konusu bölgede yapılan arazi çalışmalarında 1 teröristin daha ölü  ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, gün içerisinde Güçlükonak ilçesinin  Demirboğaz köyü kırsalında da 2 teröristin ölü, 1 teröristin de sağ ele  geçirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, gün boyu devam eden operasyonlarda 1'i sağ toplam 10  teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bölgede operasyonların  kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

Sağ ele geçirilen teröristin, örgütün sözde Gabar halkla ilişkiler  sorumlusu "Fedakar Cizir" kod adlı Emrah Nayci olduğu tespit edilmişti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:35
  1. PKK

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