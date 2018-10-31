Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Valilikten yapılan açıklamada, Cudi Dağı mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Söz konusu bölgede yapılan arazi çalışmalarında 1 teröristin daha ölü ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, gün içerisinde Güçlükonak ilçesinin Demirboğaz köyü kırsalında da 2 teröristin ölü, 1 teröristin de sağ ele geçirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, gün boyu devam eden operasyonlarda 1'i sağ toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

Sağ ele geçirilen teröristin, örgütün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu "Fedakar Cizir" kod adlı Emrah Nayci olduğu tespit edilmişti.