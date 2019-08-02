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Şırnak'ta terör operasyonu

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi

02 Ağustos 2019 Cuma 06:39
Şırnak'ta terör operasyonu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Uludere kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 06:39
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