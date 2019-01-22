Şırnak'ta terör operasyonu
Mehmet Yusuf Dağı'ndaki operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi22 Ocak 2019 Salı 16:58
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Bestler Dereler bölgesindeki bin 920 rakımlı Mehmet Yusuf Dağı'nda "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 11 mağarada 3 şemsiye, sırt çantası, ocak, çadır ve bol miktarda örgütsel doküman bulundu.
Bölgede operasyon sürüyor.
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