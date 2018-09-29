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Şırnak'ta terör operasyonu: 13 kişi gözaltında

Beytüşşebap ilçesinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:36
Şırnak'ta terör operasyonu: 13 kişi gözaltında

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Faraşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen "Şehit Yarbay Songül Yakut Operasyonu-11" kapsamında, terör örgütüne yardım yataklık yaptıkları belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 M-16 piyade tüfeği, 4 el bombası, 10 şarjör, akü, kayıt cihazı, hafıza kartı, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

26 Eylül Çarşamba günü başlatılan operasyon kapsamında biri sağ iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, yaralı yakalanan ve İran uyruklu olan teröristin, örgüte 2003'te katıldığı, Faraşin bölge sorumlusu olduğu öğrenilmişti.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:36
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