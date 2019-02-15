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Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

15 Şubat 2019 Cuma 16:06
Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince sabah saatlerinde bazı ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:06
  1. operasyon
  2. PKK
  3. Şırnak

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