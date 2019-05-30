Şırnak’ta terör mağdurları için yapılan konutların kurası çekildi

Şırnak’ta TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutlarda 2’inci etabın kura çekilişi yapıldı.

Şırnak kent merkezinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen çukur ve barikat operasyonları sırasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen konutlardan 304’ü kurayla sahiplerine teslim edildi. Kent merkezinin 7 mahallesinde 2015-2016 yılları arasında terör örgütü PKK tarafından kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması amacıyla güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar sırasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen konutların bir kısmı tamamlandı. Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 304 konutun hak sahiplerine teslim edilmesi için kura çekimi yapıldı. Şırnak Gençlik ve Spor Salonu’nda yapılan kura çekim törenine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve terör mağduru aileler katıldı. Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Fahrettin İşlek, kurası çekilecek konutlar hakkında hak sahiplerine bilgi verdi.

Kura çekimi öncesi konuşan Vali Aktaş, bugünün Şırnak için tarihi ve anlamlı bir gün olduğunu belirterek, “Hepimizin bildiği gibi 2015 ve 2016 yıllarında bölücü terör örgütü uyguladığı çukur ve barikat terörü ile Şırnak il merkezi başta olmak üzere birçok ilçemizde bu hayatı bize zindan etti. Çarşı, pazarı, sokağı EYP ile döşediler ve onları patlatması neticesinde ilimiz ve ilçelerimiz harap edildi. Binler ve on binlerce evimiz ve iş yerimiz harap oldu. Ve sizler çok uzun bir süre şehrinizi ve evinizi terk etmek zorunda kaldınız. Güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda bu terör tehdidi ortadan kaldırıldı. O terör örgütü mensupları o açtıkları çukurlarda gömüldüler. Şehrimiz huzura ve güvene kavuştu. Daha sonra da devletimiz yıkılan iş yerleri ve evler için bir seferberlik başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığın koordinasyonu ile TOKİ ve diğer kuruluşlar şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için büyük ve hummalı bir çalışma içerisine girdiler. Bu kapsamda Şırnak merkezde 5 bin 716 konut ve 300 iş yeri olmak üzere, Şırnak genelinde ise 11 bin üstü konut ve 600 iş yeri yapıldı. İlçeler tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. Şu anda birçoğu oturuyor. Şu anda da bu süreç başlamış oldu. Bahçelievler mahallesine 304 konut için inşallah kurasını çekeceğiz ve hak sahiplerine teslim edeceğiz. Diğerlerini de peyderpey dağıtarak, bu yaz içerisinde siz değerli vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Belediye başkanımızın öncülüğünde altyapı ve çevre düzenlemeleri ile birlikte çok güzel ve modern bir şehir görünümüne kavuşacak” dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Yarka ise, bugünün kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Yarka, “Özellikle Şırnak Belediye Başkanlığı adaylık sürecimde ve 2016 yılında çukur siyasetinden sonra yıkılan bir Şırnak’ın inşasını üstlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu çalışmayı başarıyla tamamladı. Bugün Bahçelievler 1. bölge 2. etap 304 konut kurasını çekeceğiz. Hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Açıklamalardan sonra Şırnak 2. Noteri huzurunda hak sahipleri tarafından kura çekilişi yapıldı.