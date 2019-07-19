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Şırnak'ta terör mağdurları evlerine kavuştu

Terör mağdurları için Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan 539 konutun kura çekimi gerçekleştirildi- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper:- "Her ay iki etap teslim ederek yıl sonuna kadar tüm konutların teslimatını sağlamayı hedefliyoruz"- Vatandaşlardan Selahattin Taşar:- "Kentte huzur ortamı sağlandı, konutların teslim edilmesiyle vatandaşlar rahatlığa kavuşacak"

19 Temmuz 2019 Cuma 16:00
Şırnak'ta terör mağdurları evlerine kavuştu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan 539 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Şırnak Gençlik Merkezi Salonunda Bahçelievler Mahallesi 1. Bölge 1. Etap'taki 539 konutun kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, geçen ay kurası çekilen 304 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, vatandaşların sıcak yuvalarına taşındığını söyledi.

Kurası çekilen konutların resmi evraklarının tamamlanmasıyla vatandaşların bir hafta içerisinde taşınabileceğini belirten Ürper, şöyle konuştu:

"Hedefimiz bu ay sonunda İsmet Paşa Mahallesi'ndeki 580 konutun kurasını gerçekleştirmektir. Şu an bunu yetiştirmek için çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız bayram öncesi yerleşmiş olacaklar. Aydınlıkevler, Dicle, Yeni Mahalle'deki konutları da bayram sonrası teslim etmeyi hedefliyoruz. Bunların TOKİ kabul aşamaları sürüyor. Her ay iki etabı teslim ederek yıl sonuna kadar tüm konutların teslimatını sağlamayı hedefliyoruz."

Kura çekimine gelen vatandaşlardan Meryem Katar da terör saldırılarında evleri yıkıldığı için son 3 yıldır kirada kaldıkları için çok sıkıntı yaşadıklarını, konutların teslim edilmesiyle rahat edeceklerini dile getirdi.

Vatandaşlardan Selahattin Taşar ise terör saldırılarında yıkılan evlerine karşın devletin mağdurlara yeni konut yaptığını kaydetti.

Hak sahibi olarak bugünkü kura çekimine heyecanla geldiklerini anlatan Taşar, şöyle devam etti:

"3 yıl boyunca evimiz yıkıldığı için kirada kaldık, çok büyük mağduriyetler yaşadık. Memleketine dönemeyen ve ev bulamayan kentin yüzde 30'u dışarıda. Bu da binlerce insana tekabül ediyor. Kurban Bayramı öncesi bize ikinci bir bayram oldu. Kentte huzur ortamı sağlandı, konutların teslim edilmesiyle vatandaşlar rahatlığa kavuşacak. İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olacak."

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:00
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