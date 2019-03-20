Şırnak'ta şehit asker için tören düzenlendi Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı için tören düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı için tören düzenlendi. Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, 29 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi. Daha sonra şehit Damcı'nın cenazesi, memleketi Ordu'ya uğurlandı. Törene, Vali Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve silah arkadaşları katıldı. Cizre Asayiş Komutanlığına bağlı birliklerce Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik "Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" gerçekleştirilmiş, operasyonda arazi arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etmiş, patlamada 2 asker yaralanmıştı. Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmış, askerlerden Burçin Damcı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

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