Şırnak'ta şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Serkan Has'ın ismi bir okulun kütüphanesine verildi.

Cizre'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Has'ın adına Gazipaşa İlkokulu ve Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua okunan törende, öğrenciler de şiirler okudu.

Vali Mehmet Aktaş, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015'te terör örgütünün çukur ve barikat terörüyle mücadele esnasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Has'ın ismini ebedileştirmek için adına okulda kütüphane açıldığını söyledi.



Kentte şehit olan güvenlik güçlerinin adını daha önce açılan kütüphanelere vererek isimlerini yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Aktaş, şöyle dedi:



"Biz bugün rahat yaşayabiliyorsak, bu şehitlerimizin son nefesini bizim için vermelerinin sonucudur. Bunlar vatanımızın birliği ve bütünlüğü, milletimizin namusu, dinimiz, bayrağımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler. Bizlere düşen onları hayırla, duayla yadetmek ve onların bu mirasına sımsıkı sarılmaktır. Burada yapılacak en önemli nokta da gençlerimize o şuuru, bu bilinci verebilmektir. O noktada çok değerli bir hizmet bu kütüphaneler. Şehidimize rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Bu eserin buraya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



TOKİ Ortaokulunda öğretmen olan ve aynı zamanda Yaşayan Şehit Kütüphaneleri İl Gönüllüsü Fadime Yıkılmaz Dağaşan, kütüphanenin Gençlik ve Spor Bakanlığından onaylandığını, sosyal medyadan da kitap desteği aldıklarını söyledi.



Şırnak genelinde 7'nci kütüphaneyi açtıklarını aktaran Dağaşan, önümüzdeki ay da 8'inci kütüphaneyi İdil ilçesinde açacaklarını kaydetti.



"Burada yaklaşık 2 bine yakın kitap topladık." diyen Fadime Yıkılmaz Dağaşan, şehitlerin anılarını yaşatmak için çalışmalarının süreceğini bildirdi.

Törene, Vali Yarımcısı Tayfur Elbasan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş, İl Müftüsü Ramazan Tolan ve şehidin birliğinden silah arkadaşları ile öğrenciler katıldı.

