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Şırnak’ta seçim günü 10 bin 28 güvenlik görevlisi görev alacak

Şırnak Valiliği, seçim günü kent genelinde 5 bin 178 polis ve 4 bin 850 jandarma personelinin görev yapacağını açıkladı.

28 Mart 2019 Perşembe 14:31
Şırnak’ta seçim günü 10 bin 28 güvenlik görevlisi görev alacak

Şırnak Valiliği, seçim günü kent genelinde 5 bin 178 polis ve 4 bin 850 jandarma personelinin görev yapacağını açıkladı.


Şırnak Valiliği, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere yönelik tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi, vatandaşların hür iradesini hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi, seçim öncesi, seçim sonrası ve seçim anında hiçbir aksaklığa meydan verilmemesi amacıyla valilik tarafından seçim güvenliği tedbirleri planı hazırlanarak uygulamaya konulduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"İlimiz genelinde bin 1 sandıkta 285 bin 753 vatandaşımız oy kullanacak olup, seçim güvenliğini sağlamak amacıyla 5 bin 178 polis ve 4 bin 850 jandarma personeli olmak üzere toplam 10 bin 28 güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların seçim kurullarına intikalleri sırasında il ve ilçe seçim kurulları çevrelerinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Valilik Seçim Koordinasyon Merkezi’nin yanı sıra kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, elektrik-enerji, iletişim, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezleri 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacaklardır. İl ve ilçe nüfus müdürlükleri, 30-31 Mart 2019 tarihlerinde vatandaşlarımızın müracaatlarına cevap vermek üzere mesai yapacaktır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü ve oy verme süresince her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasaktır. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacaktır. Kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır. Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecektir. Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’dan sonra düğün yapılabilecektir. Bu hususların uygulanmasında halkımızın görevli kurum ve personele gerekli desteği vermesi önem arz etmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:31
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