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Şırnak'ta PKK'ya büyük darbe! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonda önemli dokümanlar ve kaçak sigaralar ele geçirildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:31
Şırnak'ta PKK'ya büyük darbe! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK bünyesinde kurye ve işbirlikçi olarak faaliyet yürüten, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazelerini sahiplenerek sözde cenaze törenlerine katılan, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan kişilerin yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. 28 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde ve zanlıların üst aramalarında örgütsel dokümanlar ve 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Zanlıların işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:31
  1. Şırnak

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