Şırnak'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi Beş teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölgede yürütülen operasyonda sabah saatlerinde 5 terörist insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı birliklerince bölgede yapılan aramada, PKK'lı teröristlere ait AT-4 tanksavar füzesi, roketatar ve 5 sevk fişeği, antipersonel roket mühimmatı, 2 RPG termobarik mühimmat, M16 piyade tüfeği, suikast tabancası, 8 el bombası, 8 zaman ayarlı patlatma düzeneği, 12 uzaktan kumanda sinyal cihazı, 88 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri silahları incelemek üzere birliğe getirirken yaşam ve örgütsel dokümanlar ise imha edildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.