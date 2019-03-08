Şırnak’ta PKK’lı teröristlere ait 3 sığınak imha edildi Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarına ait 3 sığınak, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarına ait 3 sığınak, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Şırnak’ta Şehit Piyade Asteğmen Adnan Dertsiz operasyonu düzenlendi. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 sığınak içerisinde 1 adet tuzaklanmış 60 milimetrelik havan mühimmatı, 4 kalıp patlayıcı ve 1 adet antipersonel mayın, 1 adet Kaleşnikof, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet büyük tüp, örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve sığınak imha edildi.

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