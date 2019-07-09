Şırnak’ta PKK’lı teröristler 2 çobanı öldürdü Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Abdulhakim Demir isimli 2 çoban, terör örgütü PKK mensupları tarafından infaz edildi.

Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Abdulhakim Demir isimli 2 çoban, terör örgütü PKK mensupları tarafından infaz edildi. Teröristler bölgedeki ağaçları ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, akşamüzeri saat 16.30 sıralarında Şırnak ili Merkez ilçesi Geçitboyu köyü hudutlarında bulunan Herbuş Yaylası’nda havyan otlatan Abdulhakim Demir ve Vali Çevik isimli çobanların, PKK’lı teröristler tarafından alıkonulmalarının ardından ateşli silahla katledilmek suretiyle şehit edildikleri tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak bölgede teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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