Şırnak’ta PKK’lı kadın terörist teslim oldu Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan kadın terörist, güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan kadın terörist, güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın kamplarından kaçarak Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’na gelen bir kadın terörist jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma tarafından teslim alınan kadın teröristin karakola götürüldüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.