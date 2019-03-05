Şırnak’ta PKK’lı kadın terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan kadın terörist, güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.05 Mart 2019 Salı 12:29
Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan kadın terörist, güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın kamplarından kaçarak Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’na gelen bir kadın terörist jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma tarafından teslim alınan kadın teröristin karakola götürüldüğü öğrenildi.
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