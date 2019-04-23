Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist teslim oldu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Habur Sınır Kapısına gelen 2'si kadın 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.









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