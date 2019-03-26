0553 313 94 23

Şırnak’ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, eski HDP ilçe başkanı ve Şırnak HDP belediye meclis üyesi 1.

26 Mart 2019 Salı 09:30
Şırnak’ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, eski HDP ilçe başkanı ve Şırnak HDP belediye meclis üyesi 1. sıra adayı Ali Akdeniz’in de bulunduğu 7 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca sözde KCK sözleşmesi doğrultusunda ’Özerklik ve Öz yönetim’ amaçlı oluşturulan ’Cizre Kent Meclisi’ içerisinde terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten, söz konusu meclislerin oluşturulmasında üst düzeyde yer alan ve terör örgütü adına bölgede yaşayan esnafın, iş adamlarından vergi adı altında para toplayarak örgüte finans sağlayan, sözde yargılama yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince şüphelilere ait adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; aralarında eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, eski Cizre HDP ilçe başkanı ve yeni Şırnak HDP belediye meclis üyesi 1. sıra adayı Ali Akdeniz, eski HDP parti üyeleri ve sözde ’Botan Saha Komutanlığı’ bölgesinde üst düzey faaliyet yürüten Abdullah Sungur ve M.Nezir Akengin isimli şahıslarında aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 7 şüpheliden eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, eski HDP İlçe Başkanı ve Şırnak HDP belediye meclis üyesi 1. sıra adayı Ali Akdeniz, Abdullah Sungur, Abdurrahim Uğan, Mehmet Nezir Akengin ve Mustafa Çümlek tutuklanarak cezaevine gönderilirken,Hüseyin Y. isimli şahız adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir merkezli FETÖ operasyonu
    1. İzmir merkezli FETÖ operasyonu
    2. Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş
    3. FETÖ’nün karargâhı gençlik merkezi..
    4. BUSODER’den kitap bağışı
    5. Dr. Arslan’dan hemşehrilerine mektup
    6. Başkan Adayı Yıldız’ın PUBG yanıtı..
    7. Golan provokasyonu
    8. Moritanya'dan ABD'ye Golan Tepeleri..
    9. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Singapurlu..
    11. Muğla'da film gibi polis-şüpheli..
    12. (Özel) Ünlü profesörün cipiyle..
    13. Vali Balcı, bebeklere altın yerine..
    14. Köpeği azmiyle hayata döndürdü
    15. Hakkari’de 59 yerleşim yerinin yolu..
    16. Moritanya'dan ABD'nin Golan kararına..
    17. Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı
    18. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    19. Polisin insan nöbeti
    20. Binali Yıldırım Youtube kanalı açtı!..
    21. Vatandaştan Beykoz adayı Murat..
    22. Jet Airways'in kurucusu Naresh Goyal..
    23. Çanakkale'de fuhuş baskını
    24. 136 karateci madalya için ter döktü
    25. Brent petrolün varili 67,16 dolar
    26. Bakan Soylu’nun yolunu otobüsle böyle..
    27. Muğla'da polis şüpheli kovalamacası
    28. Döviz kurları
    29. Off shore paraları devlete mal..
    30. "Geleceğin gazeteciliği sanal ve..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!