Şırnak'ta PKK sığınaklarında silah ve mühimmat bulundu
Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen mühimmat imha edildi08 Mart 2019 Cuma 21:15
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 sığınakta, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6. Jandarma Tugay Komutanlığınca Gabar Dağı Karageçit bölgesinde "Şehit Piyade Asteğmen Adnan Dertsiz Operasyonu" düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan arazi taramalarında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak tespit edildi.
Sığınaklarda 60 milimetrelik havan topu mühimmatı, 4 kalıp patlayıcı, anti personel mayını, 3 şarjör, 4 büyük tüp ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.
Mühimmatlar güvenlik güçlerince imha edildi ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.
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