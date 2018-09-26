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Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti!

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralılar olduğu öğrenildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:21
Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti!

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 09:21
  1. şırnak silopi
  2. patlama

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