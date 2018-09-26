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Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti!
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralılar olduğu öğrenildi.
26 Eylül 2018 Çarşamba 09:21
AYRINTILAR GELECEK...
Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 09:21
şırnak silopi
patlama
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