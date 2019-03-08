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Şırnak’ta Özgün Okul Projesi hayata geçirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Özgün Okul Projesi Yenişehir Ortaokulu’nda uygulamaya geçirildi.

08 Mart 2019 Cuma 15:14
Şırnak’ta Özgün Okul Projesi hayata geçirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Özgün Okul Projesi Yenişehir Ortaokulu’nda uygulamaya geçirildi.


Özgün Okul Projesi tanıtım programına Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ve Yenişehir Ortaokulu Müdürü Bilal Aksoy katıldı. Şırnak İl Mili Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Özgün Okul Projesi’nin uygulandığı Yenişehir Ortaokulu’nu ziyaretinde yaptığı konuşmada, öğrencilere özgüven, otokontrol ve sorumluluk kazandırmak amacıyla zilsiz sisteme geçildiğini söyledi. Yılmaz, “Özgün Okul Projesi ile Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonuna uygun bir eğitim ortamı oluşturmak ve alışılmışın dışına çıkıp farkındalık oluşturmak istedik. Tabi bunu bir ekip ruhuyla başardık. Yönetimimin, öğretmenlerimin, öğrencilerimin ve okul aile birliğinin desteğiyle bunu başardık. Bu projede amacımız öğrencilere görev ve sorumluluk bilincini aşılamak, dijital ve analog saat kullanımını öğrencilere öğretmek, Zilin hem mahalle sakinleri hem de öğretmen ve öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak, Milli Eğitim Bakanı’mızın telkin ve tavsiyeleri doğrultusunda okulumuzda farklı bir atmosfer oluşturmak, Öğrencileri kendilerini daha güvenli hissedebileceği bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak, Eğitim ortamını kötü kokulardan arındırıp hijyenik bir alan oluşturmak, öğretmen ve velilerimizin güvenlik ve temizlikle ilgili kaygılarını gidermek, Bilimsel, sanatsal ve sportif faaliyet alanları oluşturmak, Zaman ve emek israfını engellemek ve öğrencileri sınavlara hazırlamak” dedi.


Okulda öğrencilerin kullandığı her bir bölümünde görebilecekleri yerlere 19 adet analog saat, bahçe için de 1 adet dijital saat yerleştirdiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:


“Öğrencilerin ve öğretmenlerin saatleri takip ederek ders giriş ve çıkışlarına uymaları sağladık. Bu şekilde okuldaki zil sistemi devre dışı bırakılmış ve sessiz bir ortam sağlandı. Yaklaşık bir aydır uygulanan bu sistemle istendik davranışlar kazandırıldı. Okulumuzda kurulan müzik sınıfı, fen laboratuvarı ve z-kütüphane ile öğrencilerin boş zamanlarında, belirli gün ve haftalar ile bilimsel çalışmalarda kullanabilecekleri alanlar hizmete sunduk. Öğrencilere daha güvenli bir ortam sağlamak ve oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla sınıf ve koridor pencerelerine toplam 180 tane güvenlik kilidi, merdiven boşlukları için güvenlik fileleri, merdiven basamakları için kaydırmaz bant ve okulumuzun uygun yerlerine uyarı levhaları taktık. Bayrak törenleri dışındaki diğer günler için sabah törenlerini uygulamadan kaldırıp zaman ve emekten tasarruf ettik. Okulumuza alınan 4 adet geniş alan koku makinesi sayesinde istenmeyen kokular giderilmiş oldu. Öğrencilerimize hayvan sevgisi aşılamak ve hayvanları koruma bilinci kazandırmak amacıyla kantin bölgesine 2 adet akvaryum kurulumu yaptık. Uygun alanlarda oluşturulan test çözme ve etüt odalarında öğrencilere konu tekrarı yapma imkanı vererek sınavlara daha iyi hazırlanmaları sağladık.”

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:14
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