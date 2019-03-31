Şırnak’ta oy kullanma işlemi başladı Şırnaklılar yerel seçimlerde belediye başkanını seçmek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları sandıklara gitti.

Şırnaklılar yerel seçimlerde belediye başkanını seçmek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları sandıklara gitti.

Sabah sandık başına gelen seçmenler, nüfus cüzdanlarını ibraz ederek saat 07.00 itibariyle oy vermeye başladı. 995 sandık ve 285 bin 753 seçmenin oy kullanması beklenirken, oy verme işlemi bölgede olduğu gibi Şırnak’ta da 16.00 itibariyle sona erecek.

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