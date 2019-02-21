0553 313 94 23

Şırnak’ta okulların etrafı ağaçlandırılacak

Şırnak Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında okulların çevresi ve bahçelerinin ağaçlandırması konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:14
Şırnak’ta okulların etrafı ağaçlandırılacak

Şırnak Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında okulların çevresi ve bahçelerinin ağaçlandırması konusunda işbirliği protokolü imzalandı.


Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ağaçlandırma seferberliği kapsamında Şırnak Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı. Protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cumhuriyet Başsavcılığı Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün çok anlamlı bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Vali Aktaş, "Ağaçları Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karşılamak ve dikimini de denetimli serbestlik uygulamasından istifade edecek vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirmek üzere okullarımızın çevresine ve bahçesini ağaçlandıracağız. Bu çalışma gençlerimiz ve öğrencilerimiz içinde şüphesiz örnek olacaktır. İlimizin bu açıdan bir açığı olduğunu düşünüyoruz. Ağaçlandırma konusunda eksiklerimiz var. İnşallah o eksiklerimizi de giderilmesi ve ağaçlandırma bilincini daha üst seviyelere çıkarılması konusunda da katkıları olacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesi ve bundan sonrada katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.


Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ise, Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak projelerine devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Daha önce okullarımızın çevre düzenlemesini yaptık. Yine okullarımızla alakalı başka bir projede okullarımızda ağaç dikeceğiz. Sadece dikmekle kalmayıp, bakımlarını ve gözetimlerini de biz sağlayacağız. Valiliğimiz ile imzaladığımız protokol çerçevesinde bin ağaç temin edeceğiz. Merkez ve köy okullarımıza da ağaç dikimini gerçekleştireceğiz, ağaç dikimi önemlidir. Çocuklarımıza da örnek olması için hayatlarında ağaç dikimini devam ettirmelerini, ağaç sevgilerini oluşturmaları için bu bir başlangıç olacaktır" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Sürpriz iki isim...
    1. Fenerbahçe'den çifte transfer bombası!..
    2. Hızlı yaşlanmanın 3 belirtisi
    3. 'Selamımı neden almadınız?' diyen 95..
    4. Bingöl’de jandarmanın yakaladığı..
    5. Bingöl’de aranan 150 şahıs yakalandı
    6. Borsa ilk yarıda yükseldi
    7. 2019 iPhone modellerinde hangi..
    8. Bakan Kurum’dan Çanakkale depremi ile..
    9. Fuat Oktay: "Ülkemize yönelik tehdit..
    10. Yoğun sis Mudanya’yı etkisi altına aldı
    11. Bursaspor taraftarlarından Yemen’e..
    12. Yıldızgörer: "Yurt dışı fuarları..
    13. AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti
    14. Gündüz Bakımevi öğrencileri yeni..
    15. “Uymazsan trafik kurallarına, uyarlar..
    16. VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
    17. Medicana ile jandarma arasında hizmet..
    18. Başkan Orhan esnaf ziyaretlerini..
    19. Bu mecliste öğrencilerin kararları..
    20. THK'den "proje tabanlı öğrenme" projesi
    21. Trakya Üniversitesinde “Mirasımızın..
    22. SİHA'dan -17 derecede tam isabet!..
    23. Vali İbrahim Akın: "Vatandaşa sağlık..
    24. E. Yeni Malatyaspor Rize’ye 7 eksikle..
    25. Önce nefes sonra estetik
    26. Rektör Karakaya, Tolo-E Saadet..
    27. Hindistan Başbakanı Modi, Selman için..
    28. "Türkiye artık hem sahada hem masada..
    29. Karlahan: “Sabit gelir kaynaklarına..
    30. Güzelyalı’ya emekli dinlenme evi
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı