Şırnak’ta okul çevresinde uyuşturucu satanlara operasyon: 5 gözaltı Şırnak’ın Cizre ilçesinde, okul çevresinde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, okul çevresinde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Cizre ilçesinde özellikle okul çevresinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 117 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, 16,77 gram eroin maddesi ile 6 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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