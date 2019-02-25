Şırnak’ta okul çevresinde uyuşturucu satanlara operasyon: 5 gözaltı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde, okul çevresinde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.25 Şubat 2019 Pazartesi 16:38
Şırnak’ın Cizre ilçesinde, okul çevresinde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Cizre ilçesinde özellikle okul çevresinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 117 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, 16,77 gram eroin maddesi ile 6 adet sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YORUM YAZ