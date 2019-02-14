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Şırnak'ta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 9 mağara ve 1 barınma alanında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:13
Şırnak'ta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı Boyunkaya köyü kırsalında, teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Özçelik"in adının verildiği operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, örgütün kullandığı 3 mağarada 15 kalaşnikof mermisi, 6 sırt çantası, fırın, el yapımı patlayıcı düzeneği, 15 şemsiye, 2 piknik tüpü, 3 pil bloku, şarjör, silah dipçiği, kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, mağaraları da kullanılamaz hale getirdi.

Bestler Dereler bölgesinde ise 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel 2" isimli müşterek operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 mağara ve 1 barınma alanında piknik tüpü, ayakkabı, 3 branda, kıyafetler, çok sayıda pil ve kablo ile çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi. 

Ele geçirilen malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, mağara ve barınma alanlarını da kullanılamaz hale getirdi.




Kaynak: AA

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 06:32
  1. Şırnak
  2. terör örgütü
  3. mühimmat ve yaşam malzemesi
  4. Anadolu Ajansı

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