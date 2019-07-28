Şırnak'ta menfezde esrar ele geçirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda menfeze gizlenmiş 3 kilo 702 gram esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre ilçesine bağlı Koçtepe köyü Şabani mezrasında uyuşturucu satıcılarına ait yüklü miktarda esrar gizlendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, menfezde üzeri çalı ile örtülerek gizlenmiş çuval içerisinde 3 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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