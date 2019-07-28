0553 313 94 23

Şırnak'ta menfezde esrar ele geçirildi

28 Temmuz 2019 Pazar 13:12
Şırnak'ta menfezde esrar ele geçirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda menfeze gizlenmiş 3 kilo 702 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre ilçesine bağlı Koçtepe köyü Şabani mezrasında uyuşturucu satıcılarına ait yüklü miktarda esrar gizlendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, menfezde üzeri çalı ile örtülerek gizlenmiş çuval içerisinde 3 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:12
  1. menfez
  2. Şırnak
  3. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk öğrencilerden Karadağ'da sağlık taraması
    1. Türk öğrencilerden Karadağ'da sağlık..
    2. Hindistan'ın gizemli şehri Varanasi
    3. Yabancı plakalı otomobil tıra arkadan..
    4. Avusturya'da İran nükleer anlaşması..
    5. Okyanusta dev operasyon! 400'den fazla..
    6. Boğazına poğaça takılan kadın hayatını..
    7. DAGC olağan kongresini yaptı
    8. KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı
    9. "Karar verici olan Deniz Türüç"
    10. Başkan Ataç CHP Belediye Başkanları..
    11. Kuzey Kore, Rus gemisini serbest..
    12. KTSO’dan Volkswagen’in 1.3 milyar..
    13. Katil Esed rejiminden saldırı: Ölü ve..
    14. İran Arak reaktörünü yeniden faaliyete..
    15. Vali Epcim davul zurna ile Bayburt’a..
    16. Altınova kültür festivali başladı
    17. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    18. Kamyon alev alev yandı
    19. Düden Şelalesi'ne ziyaretçi akını
    20. MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül,..
    21. Çocuklar İbi ve Tosi ile eğlendi
    22. Düğün konvoyunda zarf alayım derken..
    23. Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı
    24. Red Bull Formulaz geleneği Rize'de..
    25. Alevler arasında kalan köpeği itfaiye..
    26. Mersin'de bir ev kundaklandı
    27. İdlib'e hava saldırıları: 6 ölü, 18..
    28. Park halindeki kamyonet yanarak..
    29. Yemişli köyü, "birlikte yaşam"ın..
    30. Siirt’te koyunları sudan geçirme..
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı