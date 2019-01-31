Şırnak'ta mağarada teröristlere ait mühimmat bulundu Gabar Dağı'nda bir mağarada PKK'lı teröristlere ait 3 havan mühimmatı, iki el bombası ile yaşam malzemesi ele geçirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bir mağarada PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gabar Dağı'nın Filik-Bartıl Tepe bölgesinde 6. Jandarma Komando Tugayı Özel Harekat Tabur Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen bir mağarada arama yapıldı. Üç havan mühimmatı, iki el bombası, 25 fişek, 9 mutfak tüpü, 4 piknik tüpü, 8 varil ile çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Bölgede operasyon sürüyor.

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