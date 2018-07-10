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Şırnak'ta kadın terörist böyle teslim oldu

Şırnak'ta terör örgütü PKK/YPG'den kaçan kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

10 Temmuz 2018 Salı 11:33

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucu teslim olan kadın teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösteren kadın teröristin "Faraşin" kod adlı R.Ö. (23) olduğu, örgüte 2012 yılında Beytüşşebap ilçesinden katıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:33
  1. pkk
  2. terörist teslim

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