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Şırnak’ta kaçak trafo operasyonuna engel

Dicle Elektrik tarafından kaçak elektrik kullanımının adeta tavan yaptığı Şırnak’ın Silopi ilçesinde tarımsal sulama alanlarında kullanılan kaçak trafoların toplanması amacıyla jandarmanın da desteği ile çalışma başlatıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 17:46
Şırnak’ta kaçak trafo operasyonuna engel

Dicle Elektrik tarafından kaçak elektrik kullanımının adeta tavan yaptığı Şırnak’ın Silopi ilçesinde tarımsal sulama alanlarında kullanılan kaçak trafoların toplanması amacıyla jandarmanın da desteği ile çalışma başlatıldı. Belirlenen kaçak trafolara el konulmasını direklere çıkan kadınlar ile araçları taşlayan diğer köylüler engelledi.


Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde yaz aylarında yoğun klima kullanımının yanında tarımsal sulamanın elektrik gücü ile yapılması yüzünden enerji kullanımı normalin çok üzerine çıktı. Özellikle tarımsal sulamada kayıt dışı trafolarla yapılan kaçak elektrik kullanımı zaman zaman dalgalanmalara ve istenmeyen elektrik arızalarına neden oluyor. Bu durumun önüne geçmek için ise bölgedeki 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, il ve ilçe merkezlerinin yanında kırsalda tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik kullanımını önlemek için sıkı bir çalışma yapıyor.



Kadınlar trafo direklerine çıktı


Şırnak’ın Silopi ilçesinde de Dicle Elektrik Dağıtım enerji kayıpları birimi ekipleri tarafından tarımsal sulama yapılan yerlerde borcunu ödemeyen aboneler ve kaçak elektrik kullananlarla ilgili bir çalışma başlatıldı. Ekipler, ilçeye bağlı Çiftlik köyüne geldiklerinde, bazı kişiler çalışmaları engelleyince jandarmadan yardım istendi. Köye gelen jandarmanın ikna çabalarına rağmen bahse konu gruplar, Dicle Elektrik ekiplerinin tespit ettikleri kayıt dışı trafolara el koymasını engelledi.


Bazı köylü kadınların ise kayıt dışı trafolara el konulmasını engellemek için hayatlarını adeta hiçe sayarak yaklaşık 13 metre yüksekliğindeki direklere çıktıkları görüldü. Direklere çıkan kadınlar Dicle Elektrik ekipleri ve jandarmanın uzun süre ikna çabalarına rağmen buradan inmediler. Sonunda herhangi bir kaza yaşanmaması için buranın elektrikleri kesildi.


Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu grupların araçları ve görevlileri taşlaması üzerine ise jandarma tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:46
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