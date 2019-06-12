Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

ANKARA (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Beytüşşebap ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca "Atmaca 2019-241 Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali ALKAN-57 Operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.